Belen riappare sul profilo di Stefano, una foto bellissima (che ufficializza tutto)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia anche sui social. Finora avevano tenuto lontano da Instagram e dintorni il loro - anche se spesso i controlli incrociati di post e storie sui loro profili li collocavano nello stesso posto - preferendo viversi l'amore ritrovato (o forse mai spento) nell'intimità della loro famiglia. Adesso, invece, il loro rapporto è tornato ad essere talmente tanto consolidato che mostrarsi insieme ai follower non spaventa più.

E' Stefano a fare il primo passo, pubblicando tra le sue storie una bellissima foto di Belen, al tramonto. Impegnato con il Tim Summer Hits - che conduce insieme ad Andrea Delogu - lo showman ha raggiunto la compagna ad Albarella per trascorrere il fine settimana in famiglia. Con loro, oltre a Santiago e Luna, ci sono anche i genitori di Belen e la sorella Cecilia con Ignazio Moser. Di nuovo tutti insieme, come anni fa, con la differenza che Stefano e Belen adesso sono ancora più consapevoli del loro legame.

Sarà un'estate formato famiglia la loro e chissà se i prossimi mesi porteranno una bella notizia. La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di avere un terzo figlio e ora che è tornata con Stefano potrebbe realizzarsi. Sarebbe il miglior lieto fine di questa bellissima storia d'amore. Nel frattempo, sui social, aspettano tutti la loro nuova foto di coppia.

La foto pubblicata da Stefano De Martino tra le storie Instagram