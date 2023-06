Belen in vacanza con Stefano con i figli, Antonino Spinalbese invece è con un gruppo di amici

È il momento delle ferie e così i social si popolano di mari blu, spiagge chiare e anche viaggi in barca (almeno guardando le storie e i post di molti vip tra cui anche Fedez e Chiara Ferragni). In questo periodo si stanno godendo un po' di relax anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due hanno scelto di andare in vacanza con i figli, Santiago e Luna Marì. Da qualche mese non venivano postate foto di famiglia, ma in onore di questo momento così speciale gli scatti condivisi con i loro follower sono stati moltissimi e tutti mostrano giornate serene e colme di gioia.

Tuffi dalla barca, pranzi in mezzo al mare e anche coccole come mostra un'immagine condivisa da Belen, sicuramente scattata da Stefano, che la ritrae seduta su una sedia regista posizionata sullo yacht, sul quale stavano trascorrendo la giornata, con in braccio Luna Marì addormentata. Un momento magico reso ancora più bello dal panorama alle loro spalle ovvero il golfo di Napoli.

Anche Antonino Spinalbese, il padre di Luna Marì, si trova in mezzo al mare insieme però ad un gruppo di amici. Un'uscita tra uomini in cui non mancano i bagni e i tramonti visti da una barca. Con Spinalbese altri tre amici tra cui un fotografo.