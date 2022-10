Belen, fuga romantica a Londra con Stefano De Martino

Il ritorno alla fiamma alla terza di Stefano De Martino e Belen Rodriguez prosegue alla grande. La coppia si è concessa una romantica fuga dirigendosi a Londra.

I due ex coniugi fanno ormai coppia fissa dallo scorso gennaio, dopo che Belen ha avuto Luna Marì dall’ex compagno Antonino Spinablese. Insieme dal 2012, sposi dal 2015 e genitori di Santiago, la showgirl e il ballerino si sono lasciati per ben due volte, per poi tornare sempre insieme. Ed oggi Belen grida a gran voce che, in realtà, “Stefano non se n'è mai andato”. Il presentatore le è sempre stato accanto in veste di papà di Santiago, tanto da riuscire a riconquistarla.

Il viaggio di coppia a Londra

Ora le cose tra i due vanno a gonfie vele, e Belen e Stefano appaiono più affiati che mai. Messi da parte gli impegni genitoriali la showgirl argentina e il partenopeo si sono concessi una fuga romantica nella capitale inglese. La Rodriguez sui social ha condiviso alcuni momenti del viaggio d’amore. Uno scatto al letto della camera d’hotel, disfatto forse dopo una notte di passione. Poi la colazione tipica a base di bacon e pancake per fare incetta di energia, e via in giro per la city. Belen si riprende mentre cammina per le strade londinesi e stringe la mano al compagno.

I due sfoggiano due outfit matchy-matchy: trench, jeans e sneakers per De Martino, pantaloni cargo, giacca in renna e sneakers per la 38enne. La Rodriguez e Stefano non appaiono in sintonia solo in fatto di look. I due si mostrano complici ed affiatati. La presentatrice posta uno scatto dall’ascensore abbracciata al suo Stefano, l’amore tra i due è palpabile.

Il rapporto con Luna Marì

De Martino ha deciso di ritornare nella vita dell’ex compagna nonostante abbia avuto un figlio da un altro uomo, Luna Marì nata dall’unione con Antonino Spinalbese. Pare che Stefano abbia un rapporto speciale per la piccola, dicendo di sentirsi come uno zio acquisito per lei. Non a caso Belen affida al compagno la bambina mentre è impegnata con il lavoro e il papà Antonino occupato nella casa del Gf Vip. Il napoletano si mostra un tenero vice-papà che forse fa venir voglia di allargare la famiglia ancora un po’ a Belen.

Le foto di Instagram