Belen rompe il silenzio dopo l'addio a Mediaset: il commento (e le sue risposte ai follower)

Nemmeno per Belen Rodriguez sono previsti progetti futuri in casa Mediaset. Il suo nome, come quello di Barbara d'Urso, non è più presente nei programmi in partenza nella prossima stagione televisiva che vedrà Veronica Gentili condurre Le Iene al suo posto. Ma se l'ex volto di Pomeriggio 5 ha dato la sua furiosa versione dei fatti in una lunga intervista, la showgirl argentina ha preferito - al momento - non rilasciare dichiarazioni ad alcun giornale, preferendo affidare le sue considerazioni in calce a un post Instagram e alle risposte alle considerazioni dei follower. "Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei" ha scritto Belen a corredo di un video Instagram che la vede protagonista, pubblicato proprio poche ore dopo l'ufficialità del suo addio a Le Iene.

Molti, allora, hanno lasciato le loro riflessioni in merito al suo addio alle trasmissioni di cui era conduttrice fino a qualche settimana fa (non tornerà neppure a Tu sì que vales). "Ma che sta combinando Pier Silvio? Sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli" è stato il pensiero di qualcuno a cui Belen ha risposto facendo capire di aver scelto lei di lasciare gli incarichi: "Io me ne sono andata" ha, infatti, replicato. E a chi si è detto certo che per lei ci saranno altre opportunità: "Ma io le ho già" ha assicurato. Ancor più esplicita è stata quando una utente ha ricordato che oltre alla tv Belen è anche imprenditrice e ha diverse attività da gestire. "Apposta per questo (ho lasciato la tv, ndr)", ha rimarcato lei che, oltre a essere testimonial di diversi brand, ha anche marchi propri come la linea d'abbigliamento 'Hinnominate’ e la linea di costumi ‘Me Fui’ con i fratelli Jeremias e Cecilia.

Insomma, pare proprio che da parte di Belen non ci sia alcun rancore verso l'azienda per cui ha lavorato per anni. E il suo rapporto con i fan proseguirà comunque sui suoi canali social.