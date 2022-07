"E' mio marito, non ti allargare": Belen gelosa di una 'vispa' collega di De Martino

Altro che rose e fiori in casa Rodriguez-De Martino, sembra proprio che questo grande ritorno di fiamma tra i due volti noti del piccolo schermo sia già stato intaccato dalla gelosia di Belen che, preoccupata per una "vispa" collega del suo Stefano avrebbe voluto marcare il territorio e tenere la ragazza lontana dalla sua dolce (e ritrovata) metà. A lanciare l'indiscrezione è stata Dagospia che ha rivelato che l'ultima la recente foto postata da Belen insieme a Stefano, che ha ufficializzato, ancora una volta, il riavvicinamento tra i due ex marito e moglie, e le sue ultime provocazioni sui social, sarebbero frutto non tanto della volontà di Belen di rendere "pubblico" il suo idillio con Stefano (e di condividere con i fan ogni momento della sua vita) quanto per dimostrare, a una misteriosa "ragazza della TV" (che avrebbe messo gli occhi su Stefano) che il trentaduenne è solo suo e che quindi, dovrebbe, stargli alla larga.

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?” sono le parole del giornale di gossip che lancia al pubblico un indovinello per cercare di capire chi sarebbe questa "vispa ragazza della TV".

E, se per ora il nome di questa persona resta ignoto, in tanti iniziano a chiedersi chi potrebbe essere e, soprattutto, se la ritrovata storia d'amore tra Stefano e Belen sopravviverà alla gelosia e alla paura di tradimento questa volta o farà la fine di tutti i loro ritorni di fiamma del passato.