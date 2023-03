Belen rompe il silenzio sulla gravidanza: la verità in una foto

Una foto con il pancione, ma finto. Così Belen Rodriguez smentisce le voci sulla presunta gravidanza che circolavano ormai da giorni. La showgirl aveva messo un like al commento di una follower che le chiedeva se fosse incinta, gesto che ha fatto subito pensare all'arrivo di un terzo figlio.

Belen non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e da quando è tornata con Stefano De Martino ne ha parlato più di una volta, ma la cicogna non è ancora in volo come fa sapere su Instagram: "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due (fake news)". Nel post se la ride con due collaboratori, mentre ha un cuscino sotto la camicia. Scatti che di fatto smentiscono la notizia, ma allo stesso tempo ravvivano la voglia della showgirl di una nuova maternità. Su questo, però, frena Stefano De Martino. Il conduttore, negli ultimi mesi incalzato più volte in diverse interviste, ha sempre dichiarato che non è questo il momento. Lo scorso novembre a Ilaria D'Amico che gli chiedeva se fosse sicuro di non voler allargare la famiglia, ha risposto: "Sicuro no, però al momento... Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro".

Il post di Belen Rodriguez