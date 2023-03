Belen rompe il silenzio sulla sua assenza dai social e dalla tv

Si era creato non poco clamore intorno all'assenza di Belen Rodriguez a Le Iene la scorsa settimana, anche perché non c'era traccia della conduttrice neanche sui social. Un periodo di lontananza che aveva insospettito i suoi follower. In quei giorni di silenzio, la madre aveva risposto ad alcuni commenti negativi sotto all'ultimo post che aveva pubblicato nel quale mostrava come truccarsi con i prodotti di Michelle Hunziker.

Dopo circa sei giorni di silenzio social e anche lavorativo Rodriguez ha deciso di ritornare attiva pubblicando la foto dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, scrivendo "La famiglia ti dà sempre la forza". Un messaggio che contiene in sé delle indicazioni ben precise sul periodo che ha vissuto e che ha confermato anche in diretta ieri sera.

Belen ha fatto il suo ingesso nello studio e ha voluto subito chiarire la questione assenza dando così spiegazioni: "Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l'ha notato e mi ha scritto 'Tutto bene?'. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo". La conduttrice aggiunge però che la sua assenza è nata per un motivo ben preciso: "Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia". The show must go on.