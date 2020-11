Belen in versione imbianchina, mamma Veronica pubblica il video: “Sa fare tutto!”

Cantante, ballerina, modella, testimonial di brand, inarrivabile protagonista di pose seminate sui social per diventare virali: negli anni il pubblico e i follower hanno visto Belen Rodriguez in ogni versione, all’interno delle mura domestiche come sui palchi televisivi, ma nelle vesti inconsuete di imbianchina provetta ancora mancava… Ci ha pensato mamma Veronica Cozzani a palesare le doti performanti della sua bambina: “Orgogliosa dei miei figli che sanno fare tutto!” ha scritto la donna a corredo del video che documenta la showgirl mentre dipinge le pareti della sua casa.

“Chi fa da sé fa per tre!” assicura poi la stessa Belen che ha dedicato le sue ultime storie Instagram alla pratica domestica a cui si dedicava anche quando era in Argentina: “Poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando”, ha scritto. “Fare queste cose da soli fa proprio bene. Stimola diverte, ci si fa un mazzo tanto e come sempre accade, dai più valore ai risultati”, assicura Belen. Come darle torto?

(Di seguito il video di Veronica Cozzani pubblicato su Instagram)

Belen innamorata: la storia con Antonino procede a gonfie vele

Sentimentalmente è un periodo roseo per Belen Rodriguez, da mesi in coppia con Antonino Spinalbanese che le ha restituito il sorriso dopo l’addio definitivo a Stefano De Martino. Sono tantissime le paparazzate che li vedono protagonisti nelle ultime settimane, prima durante una vacanza in camper attorno a Barberino del Mugello (Firenze), poi in occasione di un weekend d'amore vissuto all'interno di una lussuosa villa sul Lago di Como (dove, peraltro, sono stati immortalati in scatti bollenti in accappatoio).