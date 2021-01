"Così Belen ha annunciato la gravidanza ad amici e familiari"

Lo desiderava da tempo e finalmente è avvenuto: Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio, frutto della relazione col nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. E, mentre la showgirl argentina si prepara a stringere tra le mani il secondo figlio, la cronaca rosa dà la caccia ai dettagli della gravidanza, che sarebbe arrivata al quarto mese. Come ha annunciato Belu l'arrivo della cicogna ad amici e familiari? A riportare le sue parole è il magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

Belen e l'annuncio agli amici

"Sono felicissima, non desideravo altro - andrebbe dicendo Belen agli amici più stretti, gli unici a cui ha confermato la notizia senza nascondere tutta la sua gioia - Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto".

Poi la vacanza con i familiari per festeggiare la notizia

Quanto ai familiari, invece, la notizia è stata celebrata nel migliore dei modi, ovvero attraverso una vacanza organizzata durante le festività natalizie. Belu, Antonino, il piccolo Santiago e tutto il clan Rodriguez è volato in montagna per ritagliarsi qualche giorno in Trentino all'interno di una villa incastonata tra abeti e monti innevati. Un modo per festeggiare tutti insieme il lieto evento.

E, alla luce della notizia sulla gravidanza, non sembra un caso che la relazione di Belen sia stata ufficializzata proprio in autunno, ovvero quando la modella argentina è rimasta incinta. I due - 36 anni lei, 25 lui - facevano coppia da quest'estate (quando si sono incontrati perché lei aveva bisogno di un parrucchiere mentre il suo era in vacanza), ma solamente nei mesi successivi hanno pubblicato il primo scatto insieme, per poi lasciarsi andare ad una dedica d'amore dopo l'altra, che troverà il suo coronamento proprio nell'arrivo di un bebè.