Belen incinta, Antonino Spinalbese al settimo cielo: la prima dedica da futuro papà

Belen e Antonino sono al settimo cielo. Dopo le dichiarazioni con cui hanno confermato la dolce attesa, la showgirl e l’ex hairstylist non nascondono più la gioia immensa di diventare genitori e sui social esprimono l’emozione di un momento così magico che riscontra l’affetto dei fan felici per la loro scelta.

Prima è stata Belen a condividere una riflessione sulla gravidanza, occasione per raccontare ai follower come stia vivendo questo periodo; adesso, invece, è Antonino a dedicare al lieto evento un post Insagram, il primo da futuro papà, felice di formare una famiglia con la donna che – ha confidato – “è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”.

Antonino Spinalbese futuro papà: la prima foto con Belen in dolce attesa

“Tre ombre, tre cuori”, si legge nel primo post di Antonino Spinalbese dedicato al figlio (o figlia?) frutto dell’amore per la sua Belen, ritratta con lui nella foto che mostra le loro sagome riflesse sull’asfalto. Gli auguri dei fan arrivano a migliaia per commentare lo scatto, simbolo di una felicità che, in barba a qualche critica, sta segnando questo splendido periodo.

Se si sposeranno? Al momento le nozze non sembrano nei programmi: per lui si tratterebbe di prime nozze, mentre lei ha alle spalle il matrimonio lungo sette anni (e finito nel marzo scorso) con il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, da cui ha avuto il primo figlio Santiago. "Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre", ha confidato lui, innamoratissimo della madre di suo figlio.