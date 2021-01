Belen è davvero incinta: così la showgirl lo conferma (con un braccialetto) sui social

E' caccia ai dettagli che possano confermare la gravidanza di Belen dopo la fuga di notizie sull'arrivo del secondo figlio con Antonino Spinalbese. Prima l'indiscrezione lanciata da Novella 2000, poi la notizia rilanciata dal settimanale Oggi ed ora un dettaglio sfoggiato dalla showgirl che sembra avvalorare davvero la tesi della cicogna in volo. Nelle ultime Stories pubblicate su Instagram, infatti, la Rodriguez sfoggia al polso un braccialetto anti-nausea, di quelli che vengono usati dalle donne in dolce attesa.

Il braccialetto sfoggiato da Belen

Nonostante l'intento di Belu fosse solamente quello di immortalarsi in un video-selfie allo specchio, l'occhio dei follower è inevitabilmente caduto sul polso, dove campeggiava il braccialetto arancione: un indizio che sembra non lasciare più alcun dubbio sul lieto evento. Intanto però, sia Belen che Antonino tacciono sulla questione, o meglio: non confermano né smentiscono.

Belen incinta? Antonino lo annuncia ai colleghi

Ma c'è un altro particolare che lascia pensare che la vita della coppia sia in fase di riorganizzazione proprio in vista della novità: alcune indiscrezioni vogliono infatti che lo stesso Spinalbese, di professione hairstylist, abbia annunciato l'arrivo del primo figlio ai colleghi di lavoro. Belen, invece, avrebbe detto agli amici queste parole: "Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto".

Ma come l'ha presa, invece, Stefano De Martino, ex marito della modella e padre del primo figlio Santiago? Sulla sua reazione trapelano notizie ufficiose, che però raccontano di uno stato d'animo non sereno. Gli amici di sempre del ballerino garantiscono che non l’ha presa per niente bene, forse per i tempi stretti della dolce attesa, forse perché non può più recuperare in extremis la relazione con la ex, ormai definitivamente legata a un uomo con cui sta realizzando il sogno del secondo figlio che avevano cercato invano nei mesi del loro ritrovato amore. Ricordiamo che la rottura tra i due è arrivata subito dopo il primo lockdown di marzo.

La love story tra Belen e Antonino Spinalbese

La storia tra Belen e Antonino, invece, va avanti ufficialmente dall'autunno, periodo introno al quale lei sarebbe rimasta incinta, ma la conoscenza è avvenuta nel corso dell'estate. I due - 36 anni lei, 25 lui - facevano coppia da quest'estate (quando si sono incontrati perché lei aveva bisogno di un parrucchiere mentre il suo era in vacanza), ma solamente nei mesi successivi hanno pubblicato il primo scatto insieme, per poi lasciarsi andare ad una dedica d'amore dopo l'altra, che troverà il suo coronamento proprio nell'arrivo di un bebè.