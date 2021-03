Belen, l'ecografia è social: ad accompagnarla Santiago e Antonino

Diciannovesima settimana di gravidanza per la showgirl, in attesa della figlia Luna dal compagno Antonino Spinalbese

Diciannovesima settimana di gravidanza per Belen. Ed è tempo di una ecografia per monitorare che tutto proceda per il meglio. Ad accompagnarla ci pensano il compagno Antonino Spinalbese, il primogenito Santiago e, soprattutto, nove milioni di follower, dal momento che la showgirl argentina condivide il video della visita su Instagram.

L'ecografia social di Belen

Belen si immortala nella sala della ginecologa, ancora sdraiata sul letto. Accanto a lei c'è il piccolo Santiago, che osserva il monitor in cui viene mostrata l'ecografia della piccola Luna Marie. "Questa è la testa di tua sorella", dice la dottoressa al bambino. "Sembra uno scheletro", risponde lui, che poi si dà il cinque con Antonino e lo abbraccia teneramente.

La gravidanza prosegue nel migliore dei modi. "Le misure vanno bene", spiega la ginecologa al termine della visita, che poi fa sentire il battito del cuore alla modella. Una volta uscita dalla sala, Belen si stringe al suo compagno, di professione fotografo: "Tu sei meraviglioso, ma sei ancora più bello dento", gli dice.

L'amore tra Belen e Antonino

Legati dalla scorsa estate, Belu e Antonino hanno bruciato le tappe: per la coppia si tratta del primo figlio, arrivato a pochi mesi dal primo incontro, ma già qualche tempo fa i due erano rimasti in dolce attesa, per poi restare vittime di un aborto spontaneo. E' grazie a lui che la conduttrice ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con l'ex marito Stefano De Martino, a cui è stata legata per sette anni e da cui ha avuto il primogenito Santiago.