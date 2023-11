Belen incinta di Elio? Ora parla lei: la verità sui social

"Belen incinta di Elio": questa l'ultima indiscrezione circolata sui social nelle ultime ore a proposito della showgirl e del suo ultimo compagno. La voce è circolata senza però trovare effettivi riscontri ed è stata fortemente negata prima di tutto dal sito Dillinger News: "Sicuramente per chi conosce Belen, come noi, è un momento molto particolare", si legge sull'account di Instagram del sito che fa capo a Fabrizio Corona e che descrive Elio Lorenzoni come un uomo buono per nulla alla ricerca di notorietà: "Dopo l'ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale (che non vogliamo commentare), sono arrivate anche le batoste lavorative (...) Seguendo la storia di Belen sarebbe facile pensare che una gravidanza per lei (come da manuale) possa significare ricominciare da capo. Ma non è così. Dalle foto sembra aver ritrovato un po' di serenità ma è ancora presto per parlare di avere un figlio con un terzo padre".

A stretto giro, la smentita è arrivata anche da parte della diretta interessata che, rispondendo alla domanda secca di una follower, ha negato tassativamente l'indiscrezione che la riguarda: "Non sono in dolce attesa, sono solo serena", ha scritto tra i commenti alle ultime foto che hanno documentato il suo weekend in montagna con il compagno, artefice della tranquillità ritrovata dopo un momento alquanto difficile. Era stata lei stessa a raccontarlo qualche giorno fa: "Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c'è una bella amicizia, dal voler bene all'amore si fa in fretta", ha rivelato aprendosi per la prima volta sul fidanzato con cui fa coppia da cinque mesi". E ancora: "Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia" ha aggiunto. Una famiglia che, per il momento, non si allarga di certo.