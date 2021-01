“Belen è incinta, aspetta un figlio da Antonino Spinalbese”: questo il clamoroso scoop diffuso poco fa dal sito Novella 2000 che fa riferimento a fonti certe. Dopo Santiago, nato sette anni fa dall’amore per l’ex marito Stefano De Martino, la modella argentina sarebbe in dolce attesa del secondogenito, frutto della relazione con l’hair stylist con cui ha iniziato la relazione la scorsa estate.

“Belen incinta: è già al terzo mese di gravidanza”

Secondo quanto riportato da Novella 2000, Belen sarebbe già al terzo mese di gravidanza. “Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”, si legge ancora sul sito che ripercorre le veloci tappe della storia d’amore tra i due, nata ad agosto e decollata da subito.

D’altronde, Belen non ha mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago che adesso potrebbe arrivare proprio come frutto dell’amore nato con Antonino, ormai parte del ‘clan dei Rodriguez’ con cui ha trascorso le ultime feste natalizie. Un affiatamento tanto immediato con la famiglia della fidanzata sarà dovuto proprio al lieto evento? Chissà… Non resta che attendere le prossime mosse della coppia, tese a confermare o smentire la notizia.

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è iniziata ad agosto. I due si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che è scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. "Sono molto serena - ha dichiarato in un’intervista a proposito della separazione - Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all'ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all'ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato".