"Sei di nuovo incinta?" chiede un fan a Belen: la risposta

Belen Rodriguez ha trovato il tempo di rispondere alle domande di qualche suo fan. Sotto ad una delle ultime foto condivise in molti hanno cercato di ottenere un feedback della conduttrice e imprenditrice e alcuni sono stati molto fortunati. Alcuni hanno avuto da ridire sulla presenza quasi costante di sua mamma e Rodriguez ha replicato prontamente: "Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu".

Ovviamente non potevano mancare i complimenti sul suo essere bella, soprattutto da quando Stefano De Martino è tornato nella sua vita. "Hai ragione, l’amore ti fa brillare", non poteva che rispondere la modella. Ovviamente non sono mancate le frecciate o le critiche come quella scritta da un follower sotto ad uno scatto che la ritrae mentre è dal parrucchiere: "Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato". Anche in questo caso Belen ha avuto la risposta pronta e l'ha ghiacciato: "Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole". Questo commento ha tirato in ballo anche Antonino Spinalbese, ex hairstylist, che adesso si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma ovviamente c'è stato spazio anche per il puro gossip: in molti si sono chiesti se lei fosse di nuovo incinta visto il legame sempre più stabile con Stefano De Martino, ma Rodriguez ha messo subito in chiaro le cose rispondendo con un secco "No".