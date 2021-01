Il look premaman di Belen fa il giro della rete: le foto

Niente più di un look premaman conferma la gravidanza dei personaggi famosi. Lo sa bene Belen Rodriguez, che in queste ore è stata immortalata dal settimanale Diva e Donna alle prese con abiti decisamente più confortevoli del solito: un indizio che sembrerebbe avvalorare la tesi che la showgirl sia incinta di Antonino Spinalbese, hairstylist a cui è legata dalla scorsa estate.

"Belen Rodriguez incinta": il look premaman

Addio abiti succinti, benvenuti pantaloni larghi e camicione. Il look casual di Belen pare proprio scelto per nascondere il pancino e non attirare l'attenzione dei più curiosi. Ma niente sfugge all'occhio dei paparazzi, che immortalano l'outftit e consegnano le foto al settimanale. Non solo. C'è anche un altro indizio che pare sia 'indicatore' della cicogna in arrivo: la modella si sarebbe toccata più volte il pancino durante la passeggiata, un atteggiamento tipico delle mamme in dolce attesa.

Sembrerebbe, insomma, che stavolta Belen stia davvero per dare un fratellino (o una sorellina?) al piccolo Santiago, avuto ormai otto anni fa dall'ex marito Stefano De Martino (che, tra l'altro, avrebbe reagito male alla notizia di questa seconda gravidanza, nonostante il matrimonio sia finito lo scorso marzo dopo sette anni d'amore). Chi, invece, si troverà alle prese con la prima paternità è Antonino, 26 anni e nove in meno di Belen: la differenza d'età non sembra pesare in alcun modo sulla coppia, pronta a consolidare il rapporto con il più lieto degli eventi.

Va precisato che al momento nessuno dei due ha confermato la notizia della gravidanza, ma in questi casi basta una 'non smentita' per avere la più certa delle conferme. Impossibile poi non notare che ieri in una delle ultime Instagram Stories pubblicate, Belu indossava al polso un braccialetto anti-nausea, di quelli usate spesso dalle future mamme...

