Belen incinta di Antonino Spinalbese: arriva la reazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio, frutto della relazione con il fidanzato hairstylist Antonino Spinalbese con cui fa coppia dalla scorsa estate: questa la notizia più chiacchierata degli ultimi giorni che, ancora priva di conferme e smentite, col tempo si arricchisce di dettagli volti a supportarne la fondatezza.

Adesso è il settimanale Oggi ad aggiungere novità alla vicenda riportando i commenti delle fonti che assicurano la gioia incontenibile della futura mamma bis, ma anche la reazione dell’ex marito Stefano De Martino, che, stando alle indiscrezioni, non avrebbe preso bene la novità sulla dolce attesa della madre di suo figlio Santiago….

Belen incinta di Antonino Spinalbese: “Non desideravo altro”

“Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”: la confidenza che Belen avrebbe fatto agli amici rende l’idea della gioia vissuta in questo periodo. La showgirl, stando al servizio di Oggi, sarebbe al quarto mese di gravidanza e la nascita del secondo figlio dovrebbe avvenire quest’estate, a un anno esatto dall’inizio della storia d’amore con Antonino Spinalbese che, in barba alla differenza di età (lui ha 25 anni, lei 36), è decollata piano piano, fino alla decisione di mettere al mondo un bebè.

Belen incinta: “Stefano De Martino non l’ha presa per niente bene”

E Stefano De Martino? Della vita privata dell’ex marito di Belen, tutto preso dal lavoro che procede alla grande con la conduzione del programma di Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’, trapelano sempre e solo notizie ufficiose, comprese quelle che adesso raccontano la sua reazione alla gravidanza della madre di suo figlio. Lui tace, ma gli amici di sempre garantiscono che Stefano non l’ha presa per niente bene, forse per i tempi stretti della dolce attesa, forse perché non può più recuperare in extremis la relazione con la ex, ormai definitivamente legata a un uomo con cui sta realizzando il sogno del secondo figlio che avevano cercato invano nei mesi del loro ritrovato amore.

Stavolta, insomma, pare che Belen abbia davvero voltato pagina e sia realmente felice.