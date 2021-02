“Belen incinta dopo pochi mesi”, e mamma Veronica sbotta contro le critiche. Poi la tenera dedica al nipotino

La conferma della gravidanza di Belen Rodriguez ha generato la frenesia dei follower accorsi sui social per congratularsi con la futura mamma. Il primo post pubblicato dalla showgirl riferito alla sua dolce attesa ha dato modo alla showgirl di raccontare come stia vivendo questo magico momento della sua vita, ma anche di esprimere qualche critica a chi non ha condiviso la scelta di mettere al mondo un figlio dopo pochi mesi di conoscenza del compagno Antonino Spinalbese.

A rispondere al dissenso così palesato ci ha pensato Veronica Cozzani, mamma di Belen e prossima a diventare nonna per la seconda volta, che ha replicato a muso duro ai commenti più ostili per poi dedicare al piccolo (o piccola?) in arrivo la sua dedica social.

Veronica Cozzani zittisce le critiche contro la figlia Belen e dedica un post al nipotino

Tra i commenti al post di Belen è spuntato quello di mamma Veronica Cozzani, dura nel contrastare le affermazioni più polemiche rivolte alla figlia in dolce attesa. “Che cose stupide! Sembra che alcuni credano di avere la ricetta per non fallire! Non è il momento! Non sono i soldi! Non è età! È solo amore! Provaci! Cadi e ti rialzi e riprova! Questa è la vita ... VIVERLA! Congratulazioni!”, ha scritto la signora Rodriguez.

“Non sono cose stupide... Non ci sono ricette per evitare il fallimento l’amore è sicuramente fondamentale ma l’età i soldi ed il tempo concorrono tutti ad evitare il fallimento... Aspettare un bambino dopo due mesi di conoscenza o volerlo perché si avvicinano i 40 anni è giusto? E la situazione economica non conta?.. Tutto è da ponderare”, ha risposto ancora qualcuno, alimentando un dibattito che, tuttavia, non ha trovato ulteriori sbocchi se non quelli delle felicitazioni dei fan felici per la futura nascita.

Poi, la dedica al nipotino: “Agradecida!”, ovvero “Grata”, ha scritto a corredo di una foto che ritrae una maglietta con la scritta che la chiama ‘abuela’ (‘nonna’). Un bimbo porta felicità e solo su questo dono, giustamente, adesso la famiglia Rodriguez è tutta concentrata, in barba alle critiche.