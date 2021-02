Belen, futura mamma, in lingerie davanti allo specchio: boom di views per il video social

E’ una Belen in versione ‘mamma in dolce attesa’ quella che compare nell’ultimo video condiviso su Instagram. Sulle note del brano Ed Sheeran ‘Afterglow’, la showgirl posa davanti allo specchio in lingerie, indugiando sulle prime forme arrotondate dalla gravidanza giunta alla 16esima settimana. Un filmato breve, ma sufficiente per esaltare la gioia di una seconda desideratissima maternità quello pubblicato da Belen, che in pochi minuti ha raggiunto la soglia del milione di visualizzazioni e conquistato centinaia di fan, incantati dalle immagini che mettono in risalto la sua forma fisica.

“Io sono così dopo un piatto di pasta!” scherza qualcuno soffermandosi sul corpo così tonico, e a chi fa notare che è tutto merito dell’allenamento costante, Belen risponde: “Mi alleno tutti i giorni facendo pilates, tranne la domenica che mangio ciò che voglio e non faccio un tubo, per il resto faccio proprio la brava. Mi sento bene così”.

(Sotto, il video Instagram postato da Belen)

Belen parla della gravidanza sui social: “Accontento tutte le voglie di cibo, per tornare in forma ci sarà tempo”

Dopo aver confermato la gravidanza con un’intervista rilasciata insieme al compagno Antonino Spinalbese, Belen ha condiviso con i follower una riflessione sul suo corpo in trasformazione. “Il corpo che cambia, la mente che evolve...”, ha scritto a corredo della grande scritta ‘Body’ condivisa su Instagram. “Ma tanto il tuo torna come prima, augurissimi”, ha commentato qualcuno a cui Belen ha replicato spiegando di vivere serenamente questi mesi senza privarsi di nulla, soprattutto per amore del suo bimbo: “Sono una che si vive la gravidanza in modo sereno! Cioè mi accontento tutte le voglie di cibo anche perché così è contento pure il bimbo! Per tornare in forma ci sarà tempo! Grazie”.

Del suo modo di vivere questa gravidanza Belen ha parlato dettagliatamente nell’intervista al settimanale Chi: “Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere”, ha spiegato: “A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”. Quanto al sesso del figlio: “Non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta”.