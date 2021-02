Belen parla della gravidanza sui social: “Accontento tutte le voglie di cibo, per tornare in forma ci sarà tempo”

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Belen ha finalmente confermato di essere incinta del fidanzato Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola a cui è legata dalla scorsa estate. Una notizia che aspettavano in molti ormai, vista l’assenza di smentite che risuonava come un tacito assenso della dolce attesa che adesso, alla luce della tanto attesa rivelazione, diventa argomento social per i tantissimi fan che stanno augurando il meglio alla futura mamma e al suo bebè.

È di poco fa, infatti, il primo post di Belen che indirettamente fa riferimento alla gravidanza: “Il corpo che cambia, la mente che evolve...”, si legge a corredo della grande scritta ‘Body’ condivisa su Instagram che, in pochi minuti, ha raggiunto migliaia di like. Like, ma anche e soprattutto commenti, a cui la showgirl sta replicando confidando le sensazioni provate in questo splendido momento.

Belen incinta parla della gravidanza sui social

“Ma tanto il tuo torna come prima, augurissimi”, ha scritto chi ha fatto riferimento al corpo citato da Belen nel suo pensiero riportato sui social. Pronta la replica della futura mamma che spiegato di vivere serenamente questi mesi senza privarsi di nulla, soprattutto per amore del suo bimbo: “Sono una che si vive la gravidanza in modo sereno! Cioè mi accontento tutte le voglie di cibo anche perché così è contento pure il bimbo! Per tornare in forma ci sarà tempo! Grazie”.

Del suo modo di vivere questa gravidanza Belen ha parlato dettagliatamente nell’intervista al settimanale Chi: “Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere”, ha spiegato: “A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”. Quanto al sesso del figlio: “Non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta”.

Antonino Spinalbese: "Belen è diversa da come pensavo"

E il futuro papà? Qual è lo stato d’animo di Antonino Spinalbese? “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”, ha confidato: “Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo”.