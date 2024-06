Belen: "Sono stata fatta a pezzi, ma alla fine vinco io. Sono innamorata dell'amore"

Per Belen si è schiuso un nuovo capitolo sentimentale della sua vita. Finita la relazione con Elio Lorenzoni, accanto a lei adesso c'è Angelo Galvano, un ingegnere di origini siciliane ma residente a Milano con cui ha ritrovato un nuovo equilibrio, una sintonia famigliare che comprende anche i suoi figli Santiago e Luna Marì. Di questa serenità ritrovata Belen ha parlato a margine del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento di cui è stata ospite. Nessun riferimento specifico al fidanzato, ma il tema dell'amore è stato affrontato dalla showgirl con molta chiarezza. L'argomento è stato affrontato partendo dalla situazione lavorativa. Per qualche tempo, infatti, Belen è stata assente dal piccolo schermo che però, a breve, la ritroverà protagonista "con delle belle cose".

"Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l'adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all'empatia, all'amore, alla comprensione. Per noi e per i nostri figli" ha affermato. Ed è stato così che il discorso ha virato sull'amore. "Sono stata fatta a pezzi, a brandelli", ha aggiunto Belen senza fare riferimenti specifici. E poi: "Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell'amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna", ha aggiunto.

Il rapporto con la famiglia di origine

Belen Rodriguez domenica sarà la damigella d'onore alle nozze di sua sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Un legame fortissimo quello che ha con la sua famiglia d'origine che ha rimarcato anche in quetsa occasione: "Dall'età di 16 anni ho iniziato a lavorare per cercare di cambiare il destino della mia famiglia e forse, senza rendermene conto, sono diventata per loro una colonna portante", ha spiegato. Legatissima al suo paese d'origine, l'Argentina, Belen ha raccontato le sensazioni provate quando torna nelle sue terre: "Divento un'altra persona, come Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Quando rimetto piede nella mia terra mi sento quella ragazzina libera, senza tacchi e senza trucco, che ero prima di partire. Smetto di essere schiacciata dall'idea di essere performante e perfetta a tutti i costi come richiede la società di oggi: non penso che sia sano". Infine: "Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così", ha osservato: "Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca".

Le critiche social e le parole su Chiara Ferragni

Personaggio seguitissimo sui social, Belen ha imparato bene a prendere le distanze dalla realtà virtuale. "Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l'80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace. Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l'odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera". Se pensa di essere stata capita dal pubblico? "Io penso di sì. Non ho filtri, neanche quando sto male", ha detto: "Se passo dei momenti difficili lo dico perché penso che a qualcuno potrebbe essere d'aiuto sentirlo. Per il resto, cerco di raccontarmi in maniera onesta nelle occasioni che scelgono con più cura".