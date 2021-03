Belen commenta l’intervista a ‘Domenica In’ e scrive a Mara Venier: il post conquista i fan

L’intervista di Belen a Mara Venier nel salotto televisivo di Domenica In ha lasciato il segno: nei telespettatori, entusiasti di ascoltare un dialogo che ha ripercorso la vita privata e lavorativa della showgirl, ma anche nella stessa protagonista che, a stretto giro, ha commentato la sua ultima apparizione televisiva con un post su Instagram.

“Oggi grazie a Mara Venier ho rivissuto tanti momenti importanti della mia vita. Fa sempre un certo effetto guardarsi indietro e vedere la propria strada tracciata, e bene, io ne vado proprio fiera!”, ha esordito Belen nel commento a corredo delle immagini più emozionanti di un’intervista che l’ha mostrata commossa e, insieme, orgogliosa di un passato ricco di esperienze private e professionali: “Con i suoi pregi e i suoi difetti la vita che mi sono creata mi rispecchia, e non c’è cosa più bella che guardarsi da lontano e riconoscersi, avere la certezza che non vi siete persi, che non vi siete snaturati, che i piedi sono ancora ben appoggiati sulla terra, che la vostra essenza è rimasta immutata. Grazie anche a tutti voi per il vostro affetto che non finisce mai! Grazie ancora per tutti i vostri messaggi!”

Poi il ringraziamento speciale alla Rai e a Mara Venier: “Ti voglio bene”, ha scritto Belù alla conduttrice che non ha mancato di ribadire ancora una volta l’affetto che la lega a lei: “Grazie a te. Sii felice ,te lo meriti”, la replica della zia Mara.

L’intervista di Belen a Domenica In conquista i fan

Il post pubblicato da Belen ha dato modo ai fan che hanno seguito l’intervista a Domenica In di esprimerle tutto l’affetto per il modo in cui ha saputo raccontarsi, ma anche per la tanta strada percorsa prima di raggiungere la grande popolarità. “Il tuo cuore e la tua forza vanno oltre lo schermo. Sei unica”, “Nel bene nel male sei sempre te stessa! Grande Donna”, “Complimenti!! E comunque i puntini si uniscono solo alla fine guardandosi indietro... Hai fatto tanta strada e te la sei meritata grazie al tuo coraggio” sono solo alcuni dei messaggi che si leggono a corredo del post dove non mancano i complimenti a Mara Venier, capace di raccontare la sua ospite con grande sensibilità.

Belen su Stefano De Martino: "Santiago uguale a lui, ma l'intelligenza è la mia"

Dall'arrivo in Italia agli esordi in tv fino al matrimonio con Stefano De Martino e all'amore per i figli Santiago, avuto dall'ex marito, e Luna Marie, che nascerà tra tre mesi grazie al nuovo amore Antonino Spinalbese, tanti sono stati i temi trattati nel corso di un’intervista durante la quale non sono mancate le lacrime, ma anche qualche battuta. “Santiago è uguale al padre, ma l'intelligenza l'ha presa da me”, ha ironizzato parlando del suo adorato bambino pronto a diventare fratello maggiore della sorellina, frutto dell’amore per il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese.