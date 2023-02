Belen Rodriguez, le labbra "troppo gonfie" scatenano le critiche: "Hai rovinato un viso bellissimo"

Belen Rodriguez è stata letteralmente sommersa dalle critiche per un video sui social dove appare con le labbra eccessivamente gonfie a causa dei continui ritocchini. La conduttrice e showgirl argentina, infatti, ha pubblicato su Instagram quello che doveva essere un semplice video su come truccarsi al meglio ma che, in un attimo, ha scatenato una montagna di critiche da parte di tantissime persone che, alla vista delle labbra un po' più gonfie di Belen, si sono scatenati con numerosissimi commenti negativi su di lei e sul suo attuale aspetto fisico.

"Hai rovinato un viso bellissimo, la ricerca della perfezione è distruttiva" le scrive qualcuno come commento al video dove le sue labbra appaiono "troppo gonfie" a detta dei più. E ne sono seguiti tantissimi, sulla stessa linea di pensiero: "Labbra esagerate, ma perché devono sempre stravolgere la bellezza naturale?", "Cambia chirurgo ti ha fatto una bocca orrenda", "Cosa ti è successo alle labbra", "Tutte uguali", sono solo alcune delle critiche rivolte a Belen dai suoi fan che, in questo caso, sembrano pensarla tutti allo stesso modo.

Non c'è, infatti, persona che si sia schierata dalla parte di Belen che, questa volta, non ha trovato il favore dei fan ma solo rimproveri per il suo voler per forza cercare un ideale di bellezza "da social" al costo di rovinare un viso che, di suo, era già perfetto.

E così, la donna più desiderata d'Italia è diventata in un attimo, una delle tante influencer dalle labbra rifatte e tutte uguali a se stesse perdendo di credibilità e naturalezza. Finora, la mamma di Santiago e Luna Marì non ha ancora risposto alle critiche ma siamo sicuri che non si farà problemi a dire la sua sui ritocchini alle labbra, sul suo concetto di bellezza e su ciò che pensa delle critiche sui social.