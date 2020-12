Belen sexy sui social, il commento di Laura Chiatti è bollente

L'ultimo scatto in intimo della showgirl argentina colleziona oltre 200mila like. E non mancano i complimenti dell'attrice umbra

Oltre duecentomila like per l'ultimo scatto sexy di Belen Rodriguez. E tra i complimenti spunta quello di Laura Chiatti. La showgirl si immortala alle prese con uno shooting di biancheria intima, dando sfoggio del suo corpo scultoreo, e l'attrice si prodiga di complimenti: "Sei bella da togliere il fiato", le scrive. Un commento che non passa inosservato ed attira il 'mi piace' di 500 fan.

Una complicità che va avanti da tempo, quella tra Belen e Laura. Non a caso quest'estate la bella umbra si è immortalata con un bikini realizzato proprio dal marchio d'abbigliamento delle sorelle Belu e Cecilia Rodriguez, riscuotendo grosso successo su Instagram. Chiatti è inoltre una delle prime tifose della nuova love story della conduttrice Tu si que vales, quella con l'hairstylist Antonino Spinalbese è a cui è legata da quest'estate: non a caso non fa mancare messaggi di apprezzamento a scatti e video di coppia. "Senza parole", ha scritto sotto ad uno degli ultimi, romantici post. "Io ti amo, matta del mio cuore", la risposta di Belen. Oltre ottocento gli altri commenti arrivati in calce all'ultima foto della conduttrice di Tu si que Vales, che si è fotografata con un completino in pizzo nero. "Metti in discussione il mio orientamento sessuale", scherza una donna. "Sei illegale", fa eco un uomo.