Cosa c'è (davvero) tra Belen e Pocho Lavezzi. Parla lui

Che cosa c'è davvero tra Belen Rodriguez e Pochi Lavezzi? Niente, sia chiaro fin da subito, perché altrimenti il calciatore perde le staffe. E' quanto accaduto in queste ore su Instagram, quando lo sportivo ha replicato con toni piuttosto seccati alle voci di liaison con la showgirl argentina. Rumors nati per motivi ben precisi, ovvero le foto insieme dei due immortalate sui rispettivi profili Instagram.

Tutto nasce nelle scorse ore, quando Belu ha l'idea di pubblicare sul suo popolatissimo account alcune fotografie che la ritraggono insieme all'attaccante in Uruguay, terra in cui si sta facendo una lunga (e chiacchieratissima) vacanza. Sebbene negli scatti fosse presente anche la fidanzata di lui, ovvero la modella Natalia Borges, tanti hanno ipotizzato che la conduttrice argentina e il conterraneo vivessero una nuova complicità. Errore.

Sì perché, a stretto giro, è arrivata la smentita (fuori dai denti) del 36enne argentino, deciso nel difendere la sua reale storia d'amore. "Fake - scrive mentre condivide lo screen di un articolo che suggerisce la love story - Non mi rompete i coglion*, io sono felicemente fidanzato".

Chi invece è single è Belen, in questi giorni in Sud America per godersi un po' di relax assieme all'amica Patrizia Griffini. Qui, lontanta da tutti, può finalmente liberare la mente dai problemi lasciati in Italia: su tutti, la crisi con Antonino Spinalbese, parrucchiere da cui, appena sei mesi fa, ha avuto la figlia Luna. Ci sarà un ritorno di fiamma? Al momento l'unica certezza è che non vi è alcuna fiamma con Lavezzi.