"Fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni": Belen furiosa, la risposta a una donna che tira in ballo il figlio Santiago

Belen è tornata single: lo ha già detto e lo ripete ancora tutte le volte che qualcuno azzarda insinuazioni in riferimento a presunti nuovi flirt. "Fidanzata? Sì, con mio figlio" aveva scritto di recente mostrandosi mano nella mano con il suo Santiago, l'unico uomo al suo fianco dopo la fine della relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, a corredo di una foto che, oltre a ribadire l'amore per il primogenito nato dal matrimonio finito con Stefano De Martino, è servita anche a smentire le voci su una frequentazione con il giocatore di basket Bruno Cerella.

Per la showgirl i social restano il luogo virtuale in cui raccontarsi e confrontarsi con i follower. Ed è stato là, nello spazio pubblico della condivisione che ha mostrato il video di un fuoco ardente e una poesia firmata da lei, che qualcuno ha lasciato un commento tutt'altro che gradito. "Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta a indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c'erano tanti ragazzini come lui" ha scritto una follower citando proprio il figlio. Prontissima e molto dura la replica di Belen: "Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni". Ennesima smentita sulla sua vita privata arrivata in modo decisamente infastidito.