La sfuriata di Belen per le strade di Milano

Belen avrebbe perso (di nuovo) la pazienza contro i paparazzi. Stando a quanto racconta il sito WolfBreak, la showgirl argentina non sarebbe riuscita a mantenere la rabbia di fronte all'ennesimo appostamento dei fotografi, che in queste settimane sono ben attenti ad immortalarla nei suoi movimenti a seguito della crisi con il marito Stefano De Martino. "La discussione dura tre quattro minuti", si legge "ma il tempo sembra non passare mai. Belen in questa veste si è vista di rado".

Il fatto sarebbe avvenuto oggi pomeriggio subito dopo le 15. "Dopo il rientro di Santiago a casa accompagnato dal fedelissimo Mattia Ferrari (stylist ed amico di Belen, ndr), Belen esce di casa alla guida della sua automobile ed è lì che a poche decine di metri dalla sua abitazione incontra un gruppo di fotografi appostati in attesa della sua uscita". Qui succede il finimondo.

"All’incrocio della via Belen accosta il veicolo, abbassa il finestrino, ed inizia a discutere animatamente con il primo fotografo che incontra sul suo percorso. La bella show girl perde le staffe, gesticola animatamente, parla ad alta voce ed in modo nervoso, è letteralmente furiosa. Chiede spazio, lo rivendica quasi urlando, vuole libertà di movimento, di essere lasciata in pace almeno un giorno alla settimana".

La storia con Stefano De Martino

Una reazione comprensibile, quella di Belen. Così come altrettanto legittimo è il lavoro dei fotografi chiamati a cercare scoop sempre nuovi sulla vita dei personaggi pubblici. E quella di Belen, in questi giorni più che mai, è sotto la lente d'ingrandimento della cronaca rosa. Il chiacchieratissimo ritorno di fiamma con il ballerino Stefano si è spento appena un anno dopo il suo inizio. La coppia, tra le più famose del mondo dello spettacolo, è protagonista di un turbolento tira e molla da sette anni: nel 2013 le nozze e la nascita del figlio Santiago, poi l'addio nel 2015 e la riconciliazione, oggi ancora una rottura, seguita minuto per minuto dai paparazzi...