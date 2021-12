Belen è in montagna con Luna: i teneri messaggi per Santiago (in vacanza con papà Stefano)

Aria di montagna per Belen e la sua famiglia nei giorni che seguono il Natale e precedono il Capodanno 2022. Insieme alla sorella Cecilia, al cognato Ignazio Moser e pochissimi altri amici, la showgirl ha scelto l’atmosfera accogliente di uno chalet da sogno per trascorrere queste feste, segnate dalle coccole per Luna Marì al centro delle attenzioni di tutti i componenti del gruppo ristretto e affiatatissimo.

La comitiva, tuttavia, risente dell’assenza di un membro importante, Santiago, lontano dalla mamma e dagli zii perché insieme a papà Stefano De Martino a Napoli. Nonostante l’affetto delle persone a lei più care, la nostalgia di Belen per l’adorato primogenito si fa sentire e le storie Instagram dimostrano il pensiero costante per il bambino, ritratto ora nel video dell’ex marito Stefano ripostato appositamente, ora nella schermata che mostra la loro videochiamata, ora nella chat che documenta il tenero scambio di messaggi per la buonanotte. "Stai dormendo, amore mio?" si legge nella schermata pubblicata da Belen: "Mamma ti ama ogni giorno di più".

Santi, dal canto suo, appare sereno nelle immagini che Stefano condivide sui social: il conduttore di Bar Stella, programma da stasera su Rai2 per quattro seconde serate, non aggiunge commenti alle immagini che da sole bastano per raccontate il loro rapporto. "Quando voglio sorprendere Santiago, lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo, oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui" ha raccontato di recente, confermando il legame fortissimo che lega padre e figlio.

Belen senza Antonino per le feste natalizie

Oltre a Santiago, un’altra assenza è ben chiara nelle vacanze in montagna di Belen, quella di Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì con cui il rapporto pare ormai arrivato al capolinea. Né il Natale, né questi giorni precedenti alla fine dell’anno sono stati – almeno fino ad ora – occasioni per mostrarsi insieme, segno ulteriore di una crisi a cui pare non servano ulteriori commenti per dirsi definitiva. Se il nuovo anno riserverà colpi di scena si vedrà: per il momento la distanza tra i due sembra incolmabile.