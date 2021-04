Belen alle Maldive con Antonino, piovono critiche: "E noi qui chiusi come animali, vergogna"

Fuga romantica ai Tropici, in un resort di lusso, per la showgirl argentina e il compagno mentre l'Italia è in piena emergenza pandemia

Vietato spostarsi tra regioni, ma si può prendere un aereo e volare oltreoceano. Così, mentre l'Italia è divisa tra zone rosse e arancioni - con il permesso di uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute e necessità - chi supera i confini nazionali e si rifugia in posti paradisiaci può riassaporare il sapore della libertà. E' una delle tante contraddizioni della gestione di questa emergenza e i più abbienti non se lo fanno ripetere due volte.

A concedersi una fuga, super romantica, Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina, al sesto mese di gravidanza, ha scelto le Maldive per godersi qualche giorno di assoluto relax prima dell'arrivo di Luna. La coppia è ospite di un resort di lusso su uno degli atolli più belli - gettonatissimo dai vip (ha ospitato anche Francesco Totti e Ilary Blasi, Pierfrancesco Favino, Icardi e Wanda Nara, Linus e molti altri) - e ha una suite con spiaggia privata.

I due sono arrivati ieri ma sui social hanno già condiviso alcune immagini del loro nido d'amore tra palme, natura incontaminata, sabbia bianca e un mare cristallino che si vede dal letto appena svegli. Niente di illegale, ma concedersi un viaggio del genere mentre l'Italia è alle prese con la pandemia genera inevitabilmente una questione morale che, soprattutto quando si è famosi, non si può non mettere in conto.

Alcune delle foto condivise da Belen e Antonino su Instagram

Le critiche social e la replica di Belen

Sul profilo Instagram di Belen piovono critiche accanto alle foto paradisiache. "Alla faccia della pandemia, fare questo viaggio più in là no? Vergognoso" scrive una follower e tra i commenti sono in tanti a gridare "vergogna", come questo: "Evitate di mettere foto di vacanze, addirittura alle Maldive e noi qui chiusi come animali. Uno schiaffo alla miseria, io mi vergognerei". La showgirl non resta in silenzio e risponde: "Le regole non le facciamo noi, se ci fanno partire un motivo ci sarà", poi replica ancora: "A Pasqua sono stata a casa, adesso oltre ad avere la fortuna di potermi rilassare e fare l'ultimo viaggio prima del parto lavoro anche un pochino per Me Fui". Insomma, alla fine è sempre la solita questione di coscienza.