Belen mano nella mano con un uomo misterioso (e sempre più lontana da Stefano)

Un altro elemento va ad aggiungersi alla lunga lista di indizi sulla presunta nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Anzi, più di uno. L'altro giorno la showgirl era sola alla festa di compleanno del cognato, Ignazio Moser. O forse no...

Di certo non era presente Stefano De Martino - che da settimane ormai non si vede insieme alla moglie ed è da poco tornato da una vacanza a Londra solo con il figlio Santiago - ma a tenerle buona compagnia c'era un uomo misterioso. In queste ore impazza sui social un breve video, diffuso tra le storie Instagram dall'esperta di gossip Deianira Marzano, in cui si vede Belen alla festa mano nella mano con un uomo. Potrebbe essere un amico, anche se nella storia successiva Deianira condivide una segnalazione ricevuta nei giorni scorsi: "Lei (Belen, ndr) si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco - si legge nel messaggio ricevuto - Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano, posto ultra romantico dove vanno le coppiette? Ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, 2 giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita. Sono 2 settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua". Supposizioni e ipotesi, che come specifica Deianira, "vanno prese con le pinze".

Nel video, però, l'immagine di loro due che si tengono nella mano è chiara. L'uomo misterioso sarebbe un imprenditore, ma non ci sono altre informazioni in merito (soprattutto ufficiali). L'estate di Belen e Stefano è agli inizi ma è già molto avvincente.