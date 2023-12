Belen a cena da Mara Venier con Elio: "Non ci provare con il mio uomo". La reazione della "zia" (video)

Manca poco all'intervista che da tempo aspettano gli appassionati del gossip nostrano: tra poco a Domenica In Belen Rodriguez si racconterà a Mara Venier in una lunga chiacchierata che, alla luce dei recenti trascorsi professionali e sentimentali, si carica di notevoli aspettative. Notissimi, infatti, sono gli avvenimenti che hanno contraddistinto gli ultimi mesi della showgirl: dall'addio a programmi come Tu sì que vales e Le Iene alla fine della relazione con Stefano De Martino e l'inizio di quella con Elio Lorenzoni, la vita di Belen è stata ricca di novità che oggi, finalmente, saranno commentate da lei stessa, per la prima volta, pubblicamente.

E ieri, proprio in vista del colloquio televisivo, Mara Venier ha invitato a cena nella sua casa romana Belen, il compagno e altri amici. Il racconto di un momento della serata arriva dalle storie Instagram della showgirl che riprende la scena in cui Mara si avvicina a Elio per mostrargli qualcosa sullo smartphone suscitando la sua gelosia: "Mara non ci provare con il mio uomo eh... Tu piaci, lo sai che sei erotica..." scherza lei mentre il fidanzato sorride divertito. "Amore, sono la zia..." risponde allora Mara; "Eh lo so... Però la zia" aggiunge ancora Belen per concludere il divertente siparietto. Anche la conduttrice ha postato una foto che la trova abbracciata all'amica: "A domani belli!" scrive a corredo dando appuntamento alle 14 su Rai1.

Di seguito il video postato da Belen tra le sue storie Instagram