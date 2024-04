Belen: "Avrei voluto la vita che sto facendo ma con meno corna"

I dissapori tra Belen Rodriguez e Alessandro Cattelan sono acqua passata. Ieri sera la showgirl - ospite a Stasera c'è Cattelan, in seconda serata su Rai 2 - si è fatta abbondantemente perdonare il forfait dello scorso settembre, raccontandosi con generosità al padrone di casa e mettendosi in gioco con grande ironia.

Sta facendo il giro dei social una delle risposte più esilaranti dell'intervista. Provando a fare un bilancio, Cattelan è andato dritto al punto: "Se ti avessi chiesto nel 2014 i tuoi progetti per i prossimi 10 anni, cosa mi avresti risposto?". Belen non si è trattenuta: "Avevo già un figlio. Santi era nato - ha replicato - Ho grandi problemi di memoria, attento alle domande che fai perché potrebbero non essere vere le risposte, però la responsabilità sarà sempre tutta mia. Ti avrei risposto figli, ma in realtà la vita che sto facendo solo con meno corna".

Impossibile trattenere le risate per il pubblico in studio, ma anche gli applausi. La showgirl ha poi concluso parlando della sua attitudine a dimenticare, motivo per cui continua a incappare in situazioni simili: "Sono una persona ottimista e soprtattutto sono una persona che scorda - ha spiegato - Io non perdono perché sono buona, ma perché scordo quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che sfogo basta".