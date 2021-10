Crisi con Antonino, il messaggio (velenoso) di Belen: "Resta single finché..."

Da una settimana ormai le riviste di cronaca rosa non parlano d'altro che della presunta crisi tra Belen e il compagno Antonino Spinalbese. Una crisi che sembra sempre più concreta, se si pensa che entrambi evitano di smentire e che, soprattutto, lanciano indizi sui social che sembrano proprio confermare la maretta in corso. L'ultimo messaggio al veleno è quello pubblicato da Belen in queste ore, un messaggio Instagram che comincia con un eloquente "Resta single finché...".

"Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha piu paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia", si legge nel post pubblicato dalla showgirl argentina. "Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare", aggiunge.

Parole, quelle di Belen, che lasciano intendere che insomma lei questa persona non la avrebbe proprio trovata, se contestualizzate nei pettegolezzi di questo periodo. Neanche Antonino Spinalbese, conosciuto un anno e mezzo fa e padre della seconda figlia Luna, sarebbe l'uomo che non ha più paura della tempesta. Parole che di certo lasciano intendere una tempesta in corso. Ora va solo capito se la coppia è solida abbastanza da affrontarla insieme.

Cosa ha scritto ieri Antonino

Che le cose non andassero per il verso giusto (e che quindi i pettegolezzi avessero ragione) è apparso chiaro già da ieri, quando il giovane Antonino, ex hairstylist, si è immortalato a casa della mamma insieme alla bimba, quasi come se fosse alla ricerca di un rifugio in famiglia in un momento difficile.