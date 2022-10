Belen, messaggio social per Antonino? "Si può restare buoni genitori senza essere più una coppia"

Belen sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale pieno di serenità. Lei stessa ha commentato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino come la conferma di un sentimento che in fondo non si era mai perso, legame indissolubile con il marito ritrovato pronto a riprovarci ancora nonostante la relazione con Antonino Spinalbese e la nascita della loro figlia Luna Marì.

Oggi i rapporti con il padre della sua bimba sono buoni. L'hairstylist è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, reality in cui lui stesso ha fatto accenno alla situazione con la ex compagna dimostrando grande rispetto: "Non ha senso parlare di lei, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà" ha confidato, "Anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti". Un riguardo che sembra essere reciproco alla luce del pensiero postato dalla showgirl nelle ultime storie Instagram dove si legge il passo di un libro che fa proprio riferimento all'importanza di essere buoni genitori nonostante la fine di una relazione.

Il messaggio di Belen che sembra per Antonino

Nelle scorse ore Belen ha fotografato le pagine del libro di Massimo Recalcati "Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore" che sta leggendo in questi giorni. A far pensare che la showgirl abbia voluto rimandare alla situazione personale, con il suo ex compagno Antonino comunque presente in quanto padre della figlia Luna Marì, alcuni precisi passaggi: "La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa" si legge nelle storie social.

Intanto, anche Stefano ha dimostrato di aver trovato un equilibrio perfetto con la figlia della moglie per la quale ha detto di sentirsi una specie di zio anche perché sorellina di suo figlio Santiago. A lui, infatti, Belen la affida mentre è impegnata sul lavoro e per la piccola la premura è totale.