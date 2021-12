Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone

Belen Rodriguez e Michele Morrone: il binomio entra nelle cronache rosa dopo che un filmato ha ripreso insieme la showgirl e l’attore, mano nella mano, in un locale milanese. Il video è stato postato sull’account social Whoopse e, al momento, i diretti interessati non hanno commentato le immagini che li ritraggono insieme in un atteggiamento che cancella le frizioni passate intercorse tra i due.

A maggio scorso, infatti, l’attore di 365 giorni non aveva avuto parole di grande stima nei confronti di Belen. A chi gli aveva chiesto se mai si sarebbe fidanzato con lei, la risposta data era stata lapidaria: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te*te e un cu*o. Però chi lo sa…”. La reazione di Belen era stata la repentina rimozione da Instagram dell’attore che adesso, alla luce delle recentissime immagini, pare proprio aver cambiato idea.

Il precedente tra Belen e Michele Morrone

Non è la prima volta che il nome di Belen Rodriguez si affianca a quello di Michele Morrone. Era l’estate 2020, infatti, quando il gossip parlò di uno scambio di messaggi tra lei e l’attore. Allora l’argentina si era da poco separata da Stefano De Martino e aveva chiuso il breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Anche in quell’occasione le indiscrezioni non vennero mai commentate dai due e, dopo poco, sulla vicenda cadde il silenzio grazie all’incontro tra Belen e Antonino Spinalbese che, da lì a poco, sarebbe diventato il suo compagno e poi padre della figlia Luna Marì.

Ad oggi, tuttavia, i rapporti tra Belen e il compagno sono ridotti a zero, almeno dal punto di vista ‘social’. Nonostante la showgirl abbia assicurato che tra loro vada tutto bene e che non si siano mai lasciati, da settimane i due non si mostrano insieme e con i fan condividono teneri momenti con la piccola Luna ma sempre l’uno lontana dall’altro.

La vita privata di Michele Morrone

Michele Morrone, attore e modello 31enne, è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh dal 2014 al 2018 da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando. Dopo la separazione dalla moglie ha avuto una breve frequentazione con la ballerina di Amici Elena D’Amario, con la quale è tornato a farsi vedere a novembre 2021.