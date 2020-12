Belen, vacanze in uno chalet da sogno con Santiago e il fidanzato Antonino

La showgirl si è rifugiata in un lussuoso hotel della Val di Sole, in Trentino. Con lei anche il resto della famiglia

Parola d'ordine relax. E amore. Belen trascorrerà così le lunghe vacanze di Natale, appena iniziate per lei e per tutto il 'clan' Rodriguez. La showgirl si è rifugiata in un lussuoso hotel della Val di Sole, in Trentino, con il figlio Santiago e il nuovo fidanzato Antonino Spinalbanese. Insieme a loro tutta la famiglia Rodriguez al completo: Cecilia e Ignazio Moser - che hanno definitivamente archiviato la crisi estiva - Jeremias e la fidanata Deborah Togni, e i genitori Veronica e Gustavo che hanno occhi solo per il nipote.

Tutti insieme in montagna e via a lunghe ciaspolate, pallate di neve e gustose cenette in baita. La sera, però, ognuno nel suo chalet privato con tanto di sauna e vasca idromassaggio in terrazzo per concludere la giornata nel modo più romantico possibile. Tra Belen e Antonino la passione scioglierebbe anche la neve intorno. I due sono complici e affiatatissimi e anche tra il nuovo fidanzato della showgirl e il piccolo Santi c'è grande affinità. Antonino, ormai, è di famiglia e questo è il loro primo Natale insieme. Il primo di una lunga serie verrebbe da pensare guardando le loro foto e storie Instagram, il ritratto dell'amore.

Sotto alcune foto della vacanza di Belen con Antonino, Santiago e il resto della famiglia

Belen e Stefano insieme lo scorso Natale

Belen&Co resteranno qui fino ai primi di gennaio, ma Santiago potrebbe salutarli la prossima settimana per trascorrere il resto delle vacanze con il papà, Stefano De Martino. Lo showman, che in questi giorni si trova a Napoli, raggiungerà probabilmente l'ex moglie a Milano prima di Capodanno per prendere il figlio. Tra loro, che un anno fa avevano deciso di riprovarci, in questo Natale solo un incontro sfuggente.