Belen, ecco il nome che avrebbe scelto per la bambina (e cosa significa)

Belen avrebbe scelto il nome della sua bambina. L'indiscrezione va ad aggiungersi alla mole di pettegolezzi che vogliono la showgirl incinta del secondo figlio dopo Santiago grazie all'amore per l'hairstylist Antonino Spinalbese. E a lanciarla è Santo Pirrotta nel corso della trasmissione 'Ogni Mattina' in onda su Tv8. Stando ai rumors lanciati dal giornalista, la cicogna porterà una piccolina di nome Tabita.

Che cosa significa il nome della figlia di Belen

Belen sarebbe dunque pronta ad appendere un bel fiocco rosa alla porta e, intanto, starebbe fantasticando sul nome del bebè. Il più promettente sarebbe proprio Tabita. Ma che cosa significa? "Antico nome di donna di origini aramaiche, ha il significato di "gazzella" - si legge - L'onomastico viene festeggiato il 25 ottobre in memoria di Santa Tabita, cristiana di Joppe, ricordata per le sue numerose opere di carità. Fu resuscitata dall'apostolo San Pietro. E' patrona delle sartine".

Belen incinta, tutti i retroscena

La notizia del nome arriva dopo le prime foto della showgirl in abiti premaman. Va precisato infatti che, mentre lei non ha ancora ufficializzato la gravidanza, a farlo ci pensano giorno dopo giorno i paparazzi. Risalgono ad una settimana fa gli scatti che la immortalano con vestiti più confortevoli del solito, mentre è di qualche giorno prima una Stories in cui la modella argentina si è fotografata con un braccialetto anti-nausea al polso: un dettaglio che, secondo molti, è la conferma definitiva ai pettegolezzi. Ora non resta che l'annuncio ufficiale.

L'amore tra Belen e il nuovo fidanzato Antonino

Se per lei si tratta del secondo figlio (dopo Santiago, appunto, nato otto anni fa dall'amore per l'ex marito, il ballerino Stefano De Martino con cui si è lasciata un anno fa al termine di sette anni d'amore), per il giovane Antonino si tratta della prima esperienza con la paternità: 26 anni e nove in meno di Belen, il giovane parrucchiere (ed aspirante fotografo) si è innamorato della modella quest'estate, quando lei aveva bisogno di un coiffeur dal momento che il suo era in ferie. E da allora i due non si sono più lasciati. Auguri e figlie... femmine.