"Belen non sta bene", giallo sulla showgirl. Le parole inaspettate di Cattelan

Ultimamente di Belen Rodriguez si parla soprattutto per la sua assenza che da giorni si protrae sui social. La showgirl sarebbe dovuta essere una delle ospiti di Alessandro Cattelan nel suo programma Stasera C'è Cattelan che oggi torna su Rai2 in seconda serata (tra l'altro dopo Belve, dove l'ex marito Stefano De Martino si racconta a Francesca Fagnani), ma alla fine ha dato forfait nonostante l'annuncio fosse ufficiale. A raccontare il retroscena sull'inattesa rinuncia è stato lo stesso Cattelan, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per lanciare il suo show.

"Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d'accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo...’" ha affermato il conduttore imitando con ironia l'accento argentino di Belen: "E poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku", ha aggiunto ancora, paragonando il forfait a quello del calciatore Romelu Lukako che sarebbe dovuto tornare all'Inter ma poi a sorpresa è approdato alla Roma. Infine un accenno allo stato di salute di Belen: "Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi", ha chiosato Cattelan. Le voci sulla rinuncia di Belen a Stasera c'è Cattelan erano circolate nei giorni scorsi dal sito Davide Maggio, secondo cui la showgirl vi avrebbe rinunciato preferendo essere ospite di Mara Venier a Domenica In con cui sarebbe in trattative. Sulla possibilità, tuttavia, non ci sono ancora conferme.