Belen nuda con il pancione, la nostalgica foto attira le critiche: "L’hai ritoccata male"

Sono passati quasi quattro mesi dalla nascita di Luna Marì e per mamma Belen i social continuano ad essere il mezzo per condividere la gioia della sua seconda maternità. Mentre sorvola sulle voci sempre insistenti riguardanti la fine della sua storia con il padre della bambina Antonino Spinalbese, la showgirl si sofferma sul legame profondo che la lega ai suoi figli Santiago e Luna, al centro delle attenzioni in una quotidianità che ha rievocato un momento della seconda gravidanza.

“Y después llegaste tu”, ovvero “E poi sei arrivata tu” è il pensiero scritto a corredo della foto in cui Belen, ancora in dolce attesa, è immortalata di profilo nuda sotto la doccia. Quasi 300mila i like all’immagine che però ha anche attirato le critiche di chi ha notato qualche dettaglio apparso malamente ritoccato. “Bisognerebbe cambiare il grafico”, l’osservazione di qualcuno; “Bella, però hai modificato male la foto” l’appunto di qualcun altro che ha notato la strana forma dei sassi alle sue spalle all’altezza dei capelli.

Il particolare, tuttavia, non ha rovinato certo lo spettacolo: “Quindi chiunque può usare i filtri di Instagram per nascondere le proprie insicurezze ma Belen non può far modificare le sue foto? Ma per favore…” ha puntualizzato un fan, per nulla distratto dal risultato che comunque esalta tutto il fascino della protagonista della foto.