Belen completamente nuda allo specchio: la reazione dei social

Nuda, davanti allo specchio, nella penombra del bagno. Così Belen Rodriguez si è immortalata nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram. Una foto bollente che fa il pieno di like, ma anche di critiche. In molti, infatti, accusano la showgirl di essere troppo esibizionista, di cattivo gusto, addirittura c'è chi l'attacca perché certe foto andrebbero contro la morale e farebbero di lei una cattiva madre.

"Se imparaste a costruire voi stessi con lo stesso impegno con il quale cercate di demolire gli altri, sareste meravigliosi" scrive una follower, e non è l'unica a difenderla. In tanti replicano agli haters e sono soprattutto donne. "Che commenti vergognosi. Cattiveria oltre ogni limite... Poi ci meravigliamo per l'ennesima donna che viene uccisa. Troppa cattiveria , niente cambierà" risponde un'altra.

Belen si lascia scivolare tutto addosso e si gode il momento di serenità che sta vivendo grazie alla storia d'amore con Elio Lorenzoni. Tra i due le cose vanno alla grande e lei ha finalmente ritrovato il sorriso dopo la dolorosa separazione da Stefano De Martino. Non saranno le solite critiche a spegnerlo.