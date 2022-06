Il nuovo progetto di Belen: abiti floreali che fanno perdere una taglia

La passione per la moda di Belen Rodriguez è ben nota, con i fratelli ha creato ben due brand: uno di costumi con Cecilia, Me-Fui, e uno di abiti casual con Cecilia e Jeremias, dal nome Hinnominate. E proprio in occasione della presentazione della collezione Belen ha parlato del suo terzo progetto, questa volta in solitaria. Si tratta di una collezione di abiti con stampe floreali che hanno al loro interno un bustino che permette di ridurre una taglia. "Progetti futuri? Io esco tra poco con un altro brand - ha spiegato la conduttrice tv - Sono vestiti, di quelli freschi e floreali che uso spesso io, un po’ sudamericani. Sono belli perché contengono un bustino all’interno che leva una taglia. Si chiamerà Mar de Margaritas, in onore di una canzone che ha scritto mio papà per mia mamma. Nell’etichetta ci sarà il testo del brano e sarà bellissimo”.

L'imprenditrice ha in realtà già mostrato alcuni modelli, indossandoli in queste settimane e in particolare condividendo su Instagram alcune foto in cui indossa un mini-dress blu con fiori bianchi.