Belen, addio Stefano: è amore con Elio Lorenzoni. Le foto

Le voci di crisi erano solo la punta dell'iceberg. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati ancora una volta e la showgirl ha già voltato pagina con un altro uomo. A fine giugno le ultime foto - poi cancellate su Instagram - al largo di Ponza, sulla barca che la scorsa estate è stata il loro nido d'amore (ritrovato), in quella che era a tutti gli effetti una vacanza d'addio. Due settimane dopo il conduttore era alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede al dito e la showgirl a Milano da sola.

Una 'singletudine' durata poco. Pochi giorni fa, infatti, Belen si è presentata al compleanno di suo cognato, Ignazio Moser, in dolce compagnia e le foto pubblicate sul settimanale Chi confermano tutto. Belù - come la chiamano in famiglia, dove ha già fatto le presentazioni ufficiali - è arrivata con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che opera nel settore moto, con cui non ha nascosto la complicità. I due non si lasciano mai, si guardano con profondità, si rubano baci e lei si abbandona tra le sue braccia, prima di sistemargli la camicia. Il feeling è fortissimo, tanto che sembrano già una coppia rodata. Alla fine della festa Santiago è andato via con i nonni, mentre Belen è tornata a casa con la piccola Luna Marì - avuta da Antonino Spinalbese - e Elio, che ha trascorso lì la notte. Le prove di famiglia allargata, a quanto pare, sono (già) in corso.

Chi è Elio Lorenzoni

Lontano dal mondo dello spettacolo e di conseguenza anche dal gossip - almeno finora - si hanno poche notizie su Elio Lorenzoni. Bresciano, più o meno coetaneo di Belen, è il presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, società che operano nel settore moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Un imprenditore rampante, dunque, e abituato a gestire anche le situazioni più complicate. Chissà, forse gli servirà.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi