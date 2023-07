Belen in famiglia con il nuovo compagno, "Stefano l'ha presa male"

Altro che acque agitate, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra esserci una vera e propria tempesta in corso. L'ennesima. Non ci sono più dubbi sulla loro separazione - la terza negli ultimi anni - dopo che i paparazzi hanno beccato la showgirl insieme a quello che pare a tutti gli effetti il nuovo compagno.

Ma c'è di più. Belen, infatti, non solo sta provando a voltare pagina con Elio Lorenzoni, ma lo ha già presentato in famiglia. Il compleanno del cognato, Ignazio Moser, è stata l'occasione per farlo conoscere a tutti, figli compresi, scatenando la dura reazione di Stefano. Secondo la sempre informata Deianira Marzano (è stata lei a lanciare per prima lo scoop sul nuovo fidanzato della 38enne argentina), l'ormai ex marito non l'avrebbe presa affatto bene: "Dicono che De Martino l'ha presa male e si è sentito tradito dalla famiglia di Belen - fa sapere su Instagram la prezzemolina del gossip - La cosa strana è che tutti ancora si seguono (sui social, ndr), la famiglia di lei segue lui e viceversa". E a proposito di questi rapporti social affonda: "Ci manca pure che gli levano il segui per come si sono comportati, accettando il tizio alla festa".

È presto per scoprire come sono andate davvero le cose - e come stanno - tra Stefano e Belen, ma di certo c'è che tra i due l'unico a restare defilato dal gossip, a poche settimane dalla loro rottura, è lui.

Chi è Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato di Belen

Lontano dal mondo dello spettacolo e di conseguenza anche dal gossip - almeno finora - si hanno poche notizie su Elio Lorenzoni. Bresciano, più o meno coetaneo di Belen, è il presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, società che operano nel settore moto, accessori e componenti in tutto il mondo.