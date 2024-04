Belen, spunta la prima foto con il suo nuovo amore: chi è Angelo

Sono giorni che sui social serpeggia l'indiscrezione secondo cui nella vita di Belen Rodriguez ci sarebbe un nuovo compagno dopo Elio Lorenzoni. "Angelo" è il nome del misterioso uomo che le voci descrivono come estremamente discreto agli obiettivi dei social, ma già molto intimo nella famiglia della showgirl al punto tale da partire con lei e i figli per un viaggio a Disneyland. Dei due insieme non è mai circolata nessuna foto fino a oggi, con quella resa nota da Diva e Donna che mostra per la prima volta un'immagine durante una gita fuori porta: Angelo e Belen sono ripresi insieme a un signore e dei bambini, tra cui si riconosce Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto dall'ex Antonino Spinalbese.

Il settimanale fornisce qualche dettaglio sul presunto compagno di Belen che avrebbe 34 anni e sarebbe siciliano. La loro frequentazione, inoltre, sarebbe iniziata a marzo. Queste informazioni si aggiungono a quelle riportate qualche giorno fa dall'esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui la madre di lui non sarebbe d'accordo con questo legame. "Conosco alcune info su Angelo e la sua famiglia. Sono amici di famiglia. La mamma non è contenta di questa frequentazione", le ha scritto un'informatrice che ha chiesto di rimanere anonima. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, dato che per ora Belen non ha commentato in alcun modo le voci che la riguardano, preferendo concentrarsi sul lancio della propria linea di cosmetici.