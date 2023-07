Belen fidanzata con Elio? Le rivelazioni degli amici (che parlano anche di Stefano)

La nuova crisi tra Belen e Stefano è tra gli argomenti più discussi delle cronache estive. Nessuna dichiarazione diretta è arrivata per confermare o smentire quello che ormai appare come un nuovo allontanamento della coppia, ma a parlare sono le pubblicazioni social interpretate come messaggi reciproci in un periodo di forte tensione. Ed è in questo contesto che si è inserito il nome di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano paparazzato con l'argentina in atteggiamenti di confidenza e perciò immaginato come ben più di un semplice amico.

La reale situazione, tuttavia, non sarebbe questa e a dirlo sarebbero persone vicine a Belen che a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, hanno raccontato ben altro.

La verità su Belen, Elio e Stefano

"Il nuovo uomo scrivono sul web. "Balla clamorosa" mi dicono", scrive Roberto Alessi riferendo quanto saputo su Elio Lorenzoni e il vero rapporto con la showgirl in questo periodo di crisi con Stefano. "È un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Non contano gli abbracci, i baci e le telefonate. Belen è così fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più (....) Chi vuol loro bene, sia a lei sia a lui, assicura che al momento Belen è casta come un giglio".

E a proposito del conduttore che fino a ora non ha mai dato adito a presunte nuove fiamme: "Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è stata mai documentata la cosa?" aggiunge Alessi, "Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque". Insomma, al momento nulla appare certo sulla maretta che la coppia più chiacchierata del momento sta attraversando in questa calda estate. E le voci continuano su effettivi addii continuano a circolare senza alcuna effettiva conferma.