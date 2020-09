Belen fa sul serio e presenta sui social la nuova fiamma: è Antonino (tale e quale ad Andrea Iannone)

Altro che ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Belen Rodriguez ha occhi sono per Antonino Spinalbese, l'hairstylist con cui è stata pizzicata qualche giorno fa dai paparazzi. A confermare che la frequentazione tra i due è ufficiale e prosegue a gonfie vele è la stessa showgirl argentina, che per la prima volta dopo l'addio al marito 'presenta' il suo nuovo cavaliere sui social.

Belen e Antonino in love

In uno degli ultimi video condivisi tra le Instagram Stories, Belen si immortala a cena insieme al parrucchiere. E' lei stessa a taggarlo, sgomberando il campo da eventuali dubbi rispetto alla sua identità. Con loro anche gli amici Mattia Ferrari, Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio, inseparabili dalla modella in questo momento così complicato dal punto di vista sentimentale.

Chi è Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen

Belen e Antonino avrebbero cominciato a frequentarsi in segreto nelle scorso settimane finché i fotografi sono riusciti a sorprenderli insieme per la prima volta. Il primo incontro sarebbe avvenuto a Milano, dove lei aveva bisogno di una piega last minute. Galeotto insomma sarebbe stato insomma l'incontro in salone. Poi una settimana di vacanze ad Ibiza e qualche uscita a Milano. A colpire i fan è senza dubbio la somiglianza di lui con Andrea Iannone, il campione MotoGp a cui la showgirl è stata legata fino a due anni fa, durante il periodo di separazione da De Martino.

Antonino, classe 1995, ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. E' grazie a lui - estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network - che la Rodriguez sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano e al termine della frequentazione finita male con l'imprenditore napoletano Gianmaria Altinolfi. Se son rose, stavolta fioriranno...