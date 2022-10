Belen simula un orgasmo in diretta, il video

Torna a riproporsi in tv una delle scene cult del cinema americano, ovvero quella dell'orgasmo simulato di Meg Ryan nel film Harry ti presento Sally. Al posto dell'attrice c'è però Belen Rodriguez, che interpreta la stessa scena insieme a Gerry Scotti per gli spettatori di Tu si que vales. Il siparietto è andato in onda nella puntata di ieri sera, quando Gerry ha deciso di prestarsi alla gag per ottenere un "bonus" in merito ad un concorrente della sua scuderia. Gag alla quale la produzione ha invitato Belen a prendere parte. E gag rispetto alla quale la conduttrice argentina non si è tirata indietro.

I doppi sensi cominciano già prima dell'inizio del siparietto. "Mi dovrai far venire lì", scherza Belen con Gerry, indicando il centro del palco. "Belen", la rimprovera Maria, dopo aver sentito la battuta. Ed ecco allora arrivare un tavolino per due al centro della scena e la parrucca bionda per Belen, a dirigere lo sketch è la stessa De Filippi. A Gerry, Maria dice: "Tu dovrai rimanere allibito e guardarti intorno imbarazzato". Con Belen, invece, si complimenta: "Sei carina bionda". Indossata la zazzera gialla, la showgirl si cala quindi nel personaggio e simula l'orgasmo. Ma il risultato non è soddisfacente per la giuria. "Io di solito faccio così quando sono sul water", dice Rudy Zerbi. "Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito", aggiunge Teo Mammucari, secondo il quale viene così smontata tutta la sensualità della modella. Ma Belu non ci sta e replica a tono: "Se dovessi fingere per davvero non te ne accorgeresti".