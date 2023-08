Belen ospite di Belve dopo Stefano De Martino, il gossip esplode: "Ognuno racconterà la sua versione"

Non solo Stefano De Martino, ma pure Belen Rodriguez sarebbe pronta a raccontarsi senza filtri a Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve. A far circolare l'indiscrezione è Amedeo Venza attraverso i suoi canali social che anticipano la presenza dei due ormai ex in due puntate diverse del programma. "Entrambi racconteranno la loro versione sulla separazione e sui presunti flirt al centro del gossip di questi giorni" si racconta a proposito delle vite della showgirl e del conduttore da mesi tanto monitorati, distanti l'uno dall'altra durante un'estate che ha anche introdotto un nuovo presunto uomo nella quotidianità di Belen.

Dal canto suo, Francesca Fagnani non ha ancora ufficializzato i loro nomi né quelli degli altri ospiti del suo attesissimo programma di Rai2 che ha fatto delle rivelazioni più intime degli intervistati la sua cifra. Tantomeno hanno detto qualcosa Stefano e Belen, ognuno trincerato in un silenzio che, al netto di foto e video di vacanze trascorse lontanissime l'uno dall'altra e di frecciatine nemmeno tanto velate, non accenna a rompersi per riferire cosa sia accaduto di tanto grave per separarsi per la terza volta. Ma, probabilmente, le rispettive verità arriveranno in tv. E i fan di entrambi sono già pronti ad ascoltare cosa avranno da raccontare due dei protagonisti più seguiti degli ultimi anni.