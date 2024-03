Belen, la foto con l'ago mentre fa ozono terapia: "Benefici dopo mezz'ora"

Belen Rodriguez dedica molto tempo alla cura di se stessa, ma non solo estetica. La showgirl si è ritagliata una giornata per la salute, prima dal ginecologo e poi in un centro di medicina innovativa per un trattamento esclusivo.

"Prevenzione! Pap test fatto. Invito a prenotarne uno a tutte quelle monelle che non lo fanno" scrive tra le storie Instagram, incoraggiando le sue follower a farsi controllare. Poco dopo la showgirl è in uno studio medico con un ago nel braccio: "Adesso passiamo all'ozono terapia. Provare per credere. I benefici si sentono dopo mezz'ora che l'hai fatto".

L'ozono terapia è un trattamento esclusivo e anche abbastanza costoso. Una seduta costa circa 80 euro, ma ne servono almeno 12 per completare un ciclo. Belen, però, assicura che gli effetti sono immediati. E spiega anche qualcosa in più: "L'ossigeno-ozono terapia è un trattamento di terapia medica, basato sulla somministrazione di una miscela di ossigeno e ozono medicale all'interno dell'organismo, attraverso l'impiego di differenti tecniche, che permette di ottenere considerevoli risultati terapeutici su numerose patologie". Tra gli esempi le patologie vascolari, patologie ortopediche, patologie oculistiche, intestinali, epatopatie, dolore neuropatico, patologie gastriche e infezioni virali. Tanti anche i benefici come riporta semre Belen: "L'azione antiossidante, l'incremento delle difese immunitarie, miglioramento della circolazione sanguigna, miglior equilibrio psico-fisico". Un modo per volersi bene, quello di prendersi cura di sé e della propria salute, sicuramente il più importante.