Problemi di salute per il padre di Belen: gli aggiornamenti di Veronica Cozzani

Problemi di salute per Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, fortunatamente tenuti sotto controllo. Con una foto che la mostra accanto a lui, la moglie Veronica Cozzani ha informato i follower del ricovero del marito a cui ha rivolto una tenera dedica scritta a corredo della foto scattata in ospedale. "Guarisci presto Gus", si legge accanto allo scatto con i coniugi i protagonisti, destinatari degli auguri dei tanti che stanno rivolgendo messaggi di affetto all'uomo, conosciuto anche per aver partecipato all'Isola dei Famosi.

Come sta Gustavo Rodriguez

Ma quali sono stati i problemi di salute di Gustavo Rodriguez? A spiegarlo è stata la stessa Veronica Cozzani rispondendo tra i commenti della foto del marito. La donna ha spiegato che il marito ha subito un intervento chirurgico per problemi al colon, ma ha rassicurato tutti circa le sue condizioni attuali. "Adesso va meglio", ha aggiunto la mamma di Belen, ringraziando quanti stanno dedicando un pensiero al marito. La stessa foto è stata ripostata anche da Cecilia tra le storie Instagram: "Li amo con tutto il cuore, sono la mia forza", ha scritto la secondogenita della coppia parlando dei genitori, sempre pronti a sostenersi l'un l'altra e innamorati come il primo giorno.

Chi è Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez è nato nel 1959 in Argentina (ha 62 anni), non si hanno molte informazioni su di lui, solo che in gioventù sembrerebbe essere stato un rocker, anche abbastanza ribelle. L'uomo avrebbe cambiato vita per amore di Veronica Cozzani, sua futura moglie e madre dei suoi tre figli. Veronica è figlia di un ufficiale dell'esercito e per compiacere il padre di lei, Gustavo sarebbe diventato un pastore anglicano. L'uomo dovette poi abbandonare la carriera religiosa dopo che Belen ha raggiunto la fama e le prime foto di lei in lingerie hanno inziato ad essere pubblicate sui giornali. È un nonno molto attento e premuroso, follemente innamorato dei due nipoti: Santiago e Luna Marì.

La passione per la musica è riuscito a trasmetterla a Belen e spesso i due duettano insieme, Gustavo sa suonare chitarra e violino. Con la moglie Veronica si è trasferito in Italia per stare vicino ai figli.